2018-08-17T19:24:09+03:00
Туризм

24 эко-активиста из Набережных Челнов отправились в сплав по реке Ик

Делают они это не столько ради хорошего времяпрепровождения, сколько ради исследования природных условий края
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства экологии ТатарстанаФото: пресс-служба министерства экологии Татарстана
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Накануне, 16 августа, агуста начался путь эко-активистов, которые решили закнчить лето сплавом по реке Ик.

Всего в команде 24 человека. Это члены местного отделения Русского географического общества, студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета и волонтеры.

Все это не только ради отдыха на речных просторах, но для изучения природных условий родного края. Организаторы сплава также сообщают, что данная акция призвана привлечь внимание молодежи к эко-туризму.

Сейчас к концу подходит второй день их путешествия. Ребята вернуться в Набережные Челны 19 августа. Это не последний сплав в этом году - до начала осени будут организованы еще несколько подобных акций по другим рекам Татарстана.

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