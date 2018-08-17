24 эко-активиста из Набережных Челнов отправились в сплав по реке Ик

СЕГОДНЯ 19:24 2018-08-17T19:24:09+03:00

Делают они это не столько ради хорошего времяпрепровождения, сколько ради исследования природных условий края

Изменить размер текста: A A

Накануне, 16 августа, агуста начался путь эко-активистов, которые решили закнчить лето сплавом по реке Ик.

Всего в команде 24 человека. Это члены местного отделения Русского географического общества, студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета и волонтеры.

Все это не только ради отдыха на речных просторах, но для изучения природных условий родного края. Организаторы сплава также сообщают, что данная акция призвана привлечь внимание молодежи к эко-туризму.

Сейчас к концу подходит второй день их путешествия. Ребята вернуться в Набережные Челны 19 августа. Это не последний сплав в этом году - до начала осени будут организованы еще несколько подобных акций по другим рекам Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи (подробности)