Ко Дню республики и Казани театр им.Тинчурина приготовил две комедии и две мелодрамы
В честь Дня республики и Дня города Казань театр им.Тинчурина подготовили четыре спектакля – две комедии и две мелодрамы. При этом три постановки – это премьеры прошлого сезона.
Первой зрителям, 26 августа, представят комедию-буфф «Проделки Гульшаян» по пьесе Мирсая Амира. Это история о том, как главная героиня отучает своего мужа от ревности и преподает урок назойливым ухажерам.
На следующий день на сцене будет показана еще одна комедия «Это так! Да нет, вот так!» по пьесе Туфана Миннуллина. Сюжет спектакля состоит из четырех историй о семейных ценностях.
28 августа станет днем мелодрамы «Я всю жизнь тебя жду» по пьесе Ильхама Гали о женщине Адиле, которая переживает много жизненных невзгод, но все это время ее не покидает верный друг Адель.
А уже 29 августа зрителям представят другую мелодраму - «Соловушка с шелковым пояском» по пьесе Аяза Гилязова. Действия которой происходят в доме-интернате для ветеранов войны и тыла.
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