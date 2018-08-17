Ко Дню республики и Казани театр им.Тинчурина приготовил две комедии и две мелодрамы

СЕГОДНЯ 19:54 2018-08-17T19:54:46+03:00

Посмотреть их гости и жители столицы Татарстана смогут с 26 по 29 августа

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В честь Дня республики и Дня города Казань театр им.Тинчурина подготовили четыре спектакля – две комедии и две мелодрамы. При этом три постановки – это премьеры прошлого сезона.

Первой зрителям, 26 августа, представят комедию-буфф «Проделки Гульшаян» по пьесе Мирсая Амира. Это история о том, как главная героиня отучает своего мужа от ревности и преподает урок назойливым ухажерам.

На следующий день на сцене будет показана еще одна комедия «Это так! Да нет, вот так!» по пьесе Туфана Миннуллина. Сюжет спектакля состоит из четырех историй о семейных ценностях.

28 августа станет днем мелодрамы «Я всю жизнь тебя жду» по пьесе Ильхама Гали о женщине Адиле, которая переживает много жизненных невзгод, но все это время ее не покидает верный друг Адель.

А уже 29 августа зрителям представят другую мелодраму - «Соловушка с шелковым пояском» по пьесе Аяза Гилязова. Действия которой происходят в доме-интернате для ветеранов войны и тыла.

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