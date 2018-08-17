Татарстанская школьница привезла «золото» с Международной олимпиады по математике в Китае

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-17T20:30:50+03:00

С 11 по 16 августа девочки со всего мира выясняли кто из них лучше

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China Girls Mathematical Olympiad (CGMO) - это Международная олимпиада по математике среди учениц старших классов школ.

Она проходила в китайском городе Чэнду (Chengdu) с 11 по 16 августа. В олимпиаде этого года участие принимали школьницы из Сингапура, Филиппин, Макао, Гонконга, России, США, Канады, Великобритании и Австралии.

Так, в российскую сборную юных математиков вошла и ученица IT-лицея КФУ Анна Седова. За свои знания она удостоилась золотой медали. Всего же у национальной команды России в этом году две золотых и две серебряных медали.

К слову, состав сборной формировался исходя из рейтинга результатов выступлений девушек в течение года на всероссийских олимпиадах по математике.

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