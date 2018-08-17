Президент Татарстана встретился с победителями WorldSkills Russia-2018

СЕГОДНЯ 17:28 2018-08-17T17:28:32+03:00

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В эту пятницу, 17 августа, в Казанском Кремле чествовали молодых специалистов, которые стали победителями и призерами национального чемпионата среди представителей рабочих профессий WorldSkills Russia-2018.

- Ваше достижение на национальном чемпионате - второе общекомандное место - это очень высокий результат. Ваш успех - это успех республики! Мы гордимся вами. От имени руководства республики и от себя лично я хочу поблагодарить вас за большой вклад в повышение имиджа Татарстана, - сказал в начале встречи глава региона Рустам Минниханов.

Президент Татарстана также пожелал ребятам успеха и на предстоящем чемпионате Европы-2018, национальном этапе соревнований в будущем году и в мировом первенстве WorldSkills Kazan - 2019.

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