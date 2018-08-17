Татарстанцы, обокравшие «Спортмастер» на 70 тысяч рублей, отделались условными сроками

СЕГОДНЯ 19:02 2018-08-17T19:02:50+03:00

Для совершения кражи они специально приехали в Казань

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17 августа Советский районный суде Казани вынес приговор четверым жителям Набережных Челнов.

Было установлено, что в начале марта 2018 года молодые люди специально приехали в Казань, чтобы совершать кражи. Они запланировали похитить товары из магазина «Сопртмастер».

Парни все продумали и прежде чем, пронести мимо касс украденные вещи, избавили их от антикражных устройств. В итоге магазину был нанесен ущерб в размере 70 тысяч рублей. После задержания свою вину жители Набережных Челнов полностью признали и за все заплатили.

- В итоге суд приговорил каждого из них к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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