22 августа президент Татарстана запустит сразу четыре новых завода
На следующей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» даст старт сразу четырем новым производствам в республике.
Как отмечают в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», единовременный запуск запланирован на 22 августа.
Речь идет о проектах «Ростонер», «СТ Алабуга», «Русский Воск» и «Ростонер».
Также на этот день намечено проведение заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». На нем должны представить проект по выпуску в Татарстане полиэтиленового воска. Предполагаемая мощность производства более 9,5 тысяч тонн продукции в год.
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