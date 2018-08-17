2018-08-17T15:36:22+03:00
Экономика

22 августа президент Татарстана запустит сразу четыре новых завода

Эти производства расположены на территории особой экономической зоны «Алабуга»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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На следующей неделе президент Татарстана Рустам Минниханов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» даст старт сразу четырем новым производствам в республике.

Как отмечают в пресс-службе ОЭЗ «Алабуга», единовременный запуск запланирован на 22 августа.

Речь идет о проектах «Ростонер», «СТ Алабуга», «Русский Воск» и «Ростонер».

Также на этот день намечено проведение заседания наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга». На нем должны представить проект по выпуску в Татарстане полиэтиленового воска. Предполагаемая мощность производства более 9,5 тысяч тонн продукции в год.

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