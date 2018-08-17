В Казани тело убитого током парня пролежало в трансформаторной будке целые сутки
15 августа около обеда в центре Казани во дворе дома №123 по улице Спартаковская было в трансформаторной будке было обнаружено тело парня. По всей видимости его убило током.
Проходящее в этом объекте напряжение электричества оказалось фатальным. Смерть наступила мгновенно.
К слову, тело парня, которому на вид 25-30 лет, обнаружили только на следующий день после гибели.
По предварительным данным, погибший казанец, проживавший на улице Акалемика Глушко. Как он оказался внутри трансформаторной будки и что он делал рядом с электрощитовой станет известно после доследственной проверки.
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