В Казани тело убитого током парня пролежало в трансформаторной будке целые сутки

СЕГОДНЯ 17:13 2018-08-17T17:13:52+03:00

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15 августа около обеда в центре Казани во дворе дома №123 по улице Спартаковская было в трансформаторной будке было обнаружено тело парня. По всей видимости его убило током.

Проходящее в этом объекте напряжение электричества оказалось фатальным. Смерть наступила мгновенно.

К слову, тело парня, которому на вид 25-30 лет, обнаружили только на следующий день после гибели.

По предварительным данным, погибший казанец, проживавший на улице Акалемика Глушко. Как он оказался внутри трансформаторной будки и что он делал рядом с электрощитовой станет известно после доследственной проверки.

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