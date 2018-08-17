В парке Набережных Челнов мужчина покончил с собой из-за набранных им кредитов

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-17T15:53:50+03:00

Об этом он сообщил сам, в своей предсмертной записке

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16 августа в 15:30 на номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в набережночелнинском парке «Гренада» за зданием бассейна «Альбатрос» на дереве обнаружено тело мужчины.

На него наткнулся местный житель, который вышел погулять с ребенком. При близком рассмотрении, выяснилось, что мужчина уже не дышит. По первоначальным признакам это был суицид.

Прибывшие медики констатировали смерть. Следователи смогли установить личность покойного - им оказался 47-летний житель Набережных Челнов. В одежде мужчины обнаружили предсмертную записку. Из нее следует, что погибший находился в тяжелом материальном положении из-за набранных им кредитов.

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