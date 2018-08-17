Мэр Казани поручил завершить капремонт женской консультации при поликлинике №20

СЕГОДНЯ 13:44 2018-08-17T13:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот раз градоначальник пришел в женскую консультацию при городской поликлинике №20, которая несмотря на идущий капремонт продолжает работать и принимать будущих матерей. Для этого часть участков временно переехала в здание по адресу улица Ломжинская, 5.

Сам же капремонт в помещениях женской консультации в доме №13а на улице Бигичева начался в июне. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил подрядчикам завершить все работы без потери качества к 1 декабря текущего года. На это было выделено 18 млн рублей.

В итоге в учреждении должны заменить окна, систему электроснабжения, отремонтировать систему вентиляции и провести общестроительные работы. Также там сделают перепланировку - в холле разместятся регистратура и зона отдыха, расширят кабинеты для приема пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи (подробности)