В Йошкар-Оле гость зарезал хозяина и пытался обставить все как самоубийство

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-17T16:28:53+03:00

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мужчина даже написал от имени своей жертвы предсмертную записку, однако это ему не помогло

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15 августа в столице Марий Эл в собственной квартире было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Мужчину зарезали. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Хотя на месте происшествия была найдена предсмертная записка, которая должна была убедить правоохранителей, что это был суицид.

Полицейским удалось по «горячим следам» выйти на подозреваемого и задержать его. По версии следствия, 51-летний мужчина в тот день гостил у убитого. Они вместе выпивали. В один из моментов между собутыльниками вспыхнула ссора.

В ходе нее подозреваемый разрешил спор несколькими ударами ножа. После убийства гость написал от имени хозяина ту самую предсмертную записку, запер квартиру, а затем еще и спрятал свою одежду, запачканную кровью.

- Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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