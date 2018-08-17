Многофункциональные центры Казани закроют свои двери на два дня
Указанные дни являются в Татарстане праздничными, то есть выходными. Так, 21 августа в республике отмечается Курбан-байрам, в этом году он приходится на вторник. Так, что в этот день Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане (МФЦ) посетителей принимать не будут. Мало того, накануне праздника, 20 августа, они работают по графику сокращенного дня. Свои двери МФЦ закроют на час раньше обычного.
То же самое касается и 30 августа, которое в этот раз приходится на четверг. День республики Татарстан и День города Казани также является выходным. По аналогичной схеме – 29 августа МФЦ работают в режиме сокращенного дня.
Отметим, что всего в столице Татарстана работает 11 офисов МФЦ, два из них специализированы для представителей бизнеса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Девушка Алиса, прилетевшая из Турции, Вы выйдете за меня замуж?": В Казанском аэропорту парень сделал предложение девушке по громкой связи (подробности)