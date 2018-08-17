Многофункциональные центры Казани закроют свои двери на два дня

СЕГОДНЯ 13:08 2018-08-17T13:08:34+03:00

Это произойдет на Курбан-байрам и на День республики. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Они не будут обслуживать горожан 21 и 30 августа

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Указанные дни являются в Татарстане праздничными, то есть выходными. Так, 21 августа в республике отмечается Курбан-байрам, в этом году он приходится на вторник. Так, что в этот день Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане (МФЦ) посетителей принимать не будут. Мало того, накануне праздника, 20 августа, они работают по графику сокращенного дня. Свои двери МФЦ закроют на час раньше обычного.

То же самое касается и 30 августа, которое в этот раз приходится на четверг. День республики Татарстан и День города Казани также является выходным. По аналогичной схеме – 29 августа МФЦ работают в режиме сокращенного дня.

Отметим, что всего в столице Татарстана работает 11 офисов МФЦ, два из них специализированы для представителей бизнеса.

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