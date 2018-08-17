В Казани пенсионера, зарезавший двух людей из-за припаркованного авто, приговорили к 18 годам колонии

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-17T15:13:56+03:00

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Верховный суд Татарстана признал 61-летнего жителя республики виновным в двойном убийстве.

30 апреля этого года в поселке городского типа Васильево Зеленодольского района пенсионер припарковал свою машину под окнами одного из домов по улице Школа-интернат.

Это не понравилось местным жителям. 47-летняя местная жительница и 27-летний друг ее дочери сделали автомобилисту замечание. В результате чего вспыхнула ссора, в ходе которой осужденный схватил нож и несколько раз ударил им своих оппонентов.

Последние от полученных ранений истекли кровью и скончались на месте происшествия.

- Мужчина свою вину признал полностью. В итоге Верховный суд Татарстана приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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