В Татарстане ветром сорвало часть крыши с четырехэтажного дома
Накануне вечером в единую диспетчерскую службу Нурлатского района поступило сообщение о том, что в городе Нурлат на улице Гиматдинова с четырехэтажного дома №82 во время непогоды сильны ветром сорвало часть крыши.
Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, в результате разлета частей кровли люди не пострадали.
В самом же доме проживает 58 человек, в том числе 10 детей.
- Поврежденная площадь составляет 50 квадратных метров. Общая же площадь кровли равна 450 квадратным метрам. Местный Исполком и ТСЖ приняли решение о проведении восстановительных работ. Поврежденный участок кровли на данный момент накрыт полиэтиленом, - сообщают в МЧС Татарстана.
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