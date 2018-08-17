2018-08-17T12:40:56+03:00
Происшествия

В Татарстане ветром сорвало часть крыши с четырехэтажного дома

Сейчас прореху на время прикрыли пленкой
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Накануне вечером в единую диспетчерскую службу Нурлатского района поступило сообщение о том, что в городе Нурлат на улице Гиматдинова с четырехэтажного дома №82 во время непогоды сильны ветром сорвало часть крыши.

Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, в результате разлета частей кровли люди не пострадали.

В самом же доме проживает 58 человек, в том числе 10 детей.

- Поврежденная площадь составляет 50 квадратных метров. Общая же площадь кровли равна 450 квадратным метрам. Местный Исполком и ТСЖ приняли решение о проведении восстановительных работ. Поврежденный участок кровли на данный момент накрыт полиэтиленом, - сообщают в МЧС Татарстана.

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