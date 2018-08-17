В КФУ на первый курс зачислили 14-летнюю абитуриентку

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-17T12:28:49+03:00

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В Казанский федеральный университет зачислена 14-летняя абитуриентка Лина Мухаметзянова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Девушка будет обучаться в Институте международных отношений на направлении "лингвистика", очно на контрактной основе.

Известно, что школу Лина окончила экстерном в 13 лет. Она училась сначала в одной из гимназий Казани, а после перевелась в Санкт-Петербург, где и окончила свое среднее образование дистнационно.

На данный момент в университете за все лето заключено 6639 договоров на обучение абитуриентов по различным направлениям.

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