В КФУ на первый курс зачислили 14-летнюю абитуриентку
В Казанский федеральный университет зачислена 14-летняя абитуриентка Лина Мухаметзянова. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения. Девушка будет обучаться в Институте международных отношений на направлении "лингвистика", очно на контрактной основе.
Известно, что школу Лина окончила экстерном в 13 лет. Она училась сначала в одной из гимназий Казани, а после перевелась в Санкт-Петербург, где и окончила свое среднее образование дистнационно.
На данный момент в университете за все лето заключено 6639 договоров на обучение абитуриентов по различным направлениям.
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