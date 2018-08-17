Жителей Чувашии приговорили за двойное убийство к 23,5 годам строгого режима

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-17T11:50:32+03:00

Один из них, оставив нож в голове жертвы, пытался поджечь тело, а после и взорвать дом

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Вечером 8 января 2018 года в поселке Конар Цивильского района 50-летний осужденный вместе с 51-летним приятелем выпивали в доме своего 58-летнего знакомого.

Когда 51-летний вышел покурить, между оставшимися вспыхнула ссора. Которая завершилась ударом ножа в грудь и смертью хозяина.

Вернувшись, третий собутыльник вынул нож из тела, протер рукоять, а также рюмки и бутылку. После этого приятели ушли.

Позже мужчин доставили в полицию вместе с их 44-летним знакомым, у которого осужденные гостили до убийства. При этом 50-летний подозреваемый был задержан, а остальных двоих отпустили.

51-летний мужчина пошел отметить это дело вместе с 44-летним знакомым в его дом. Там между ними вспыхнула пьяная ссора. Гость жестоко зарезал хозяина ножом, оставив его торчать в голове убитого.

Пытался с помощью водки поджечь тело, но сломались спички. Открыл газ и скрылся.

- Суд приговорил 50-ти и 51-летнего мужчин к 11 и 12,5 лет колонии строгого режима соответственно, - сообщают СУ СКР Чувашии.

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