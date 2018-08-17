Участие в Восточном экономическом форуме-2018 обойдется Татарстану в 21,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-17T11:39:58+03:00

Форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке Фото: Олег ЗОЛОТО

От республики на мероприятии должно быть представлено не менее четырех компаний - участников

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Из бюджета Татарстана на участие республики в Восточном экономической форуме-2018 выделят 21,2 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, деньги уйдут на перевозку участников, которые будут представлять Татарстан, их страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов.

Отметим, Форум представляет собой наличие экспозиций, поэтому деньги также будут потрачены на их оформление и оснащение современными техсредствами демонстрации.

От Татарстана на мероприятии должно быть представлено не менее четырех компаний - участников.

Форум пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке.

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