Владимир Этуш снялся в фильме молодого казанского режиссера
Стало известно, что съемки короткометражного фильма "Старый вояка" завершены. Его режиссером выступил казанец Сергей Батаев, а главную роль в картине исполнил известный актер Владимир Этуш.
Действия в фильме происходят весной 1945 года в глухой русской деревне. Персонаж Владимира Этуша - старый вояка. Несмотря на всё пережившее и свой возраст, он, как юноша, рвется в бой. Старика пытаются остановить близкие - дочь и внук. Однако в какой-то момент он всё-таки собирает свои вещи и незаметно уходит из дома - вновь на фронт.
Сценарист Алина Галиаскарова утверждает, что это - не плод фанатазий, а реальная история.
Помимо Владимира Этуша в фильме снялись актриса Вахтанговского театра Ольга Тумайкина и казанский актер Арслан Бикбаев.
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