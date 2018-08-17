Владимир Этуш снялся в фильме молодого казанского режиссера

СЕГОДНЯ 10:44 2018-08-17T10:44:47+03:00

В этом году Владимиру Абрамовичу исполнилось 96 лет Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер, которому недавно исполнилось 96 лет, сыграл старого вояку, прошедшего всю Великую Отечественную войну

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Стало известно, что съемки короткометражного фильма "Старый вояка" завершены. Его режиссером выступил казанец Сергей Батаев, а главную роль в картине исполнил известный актер Владимир Этуш.

Действия в фильме происходят весной 1945 года в глухой русской деревне. Персонаж Владимира Этуша - старый вояка. Несмотря на всё пережившее и свой возраст, он, как юноша, рвется в бой. Старика пытаются остановить близкие - дочь и внук. Однако в какой-то момент он всё-таки собирает свои вещи и незаметно уходит из дома - вновь на фронт.

Сценарист Алина Галиаскарова утверждает, что это - не плод фанатазий, а реальная история.

Помимо Владимира Этуша в фильме снялись актриса Вахтанговского театра Ольга Тумайкина и казанский актер Арслан Бикбаев.