В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится площадка для дрессировки собак

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-17T10:17:47+03:00

Для хозяев животных на площадке предусмотрена беседка со скамейками и фонарями для вечерних прогулок. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Площадь территории - около двух тысяч квадратных метров.

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Вечером 17 августа в Горкинско-Ометьевском лесу откроется площадка для выгула и дрессировки собак. На территории общей площадью более 2 тысяч квадратных метров установлены тренировочный комплекс и специальное напольное покрытие, обустроен навес от дождя и солнца, и сделано ограждение территории. Для хозяев животных на площадке предусмотрена беседка со скамейками и фонарями для вечерних прогулок.

Напомним, что создание площадки для собак в Горкинско-Ометьевском лесу обсуждалось с местными жителями, которые с самого начала принимали активное участие в разработке проекта лесопарка.

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