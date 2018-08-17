В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появится площадка для дрессировки собак
Вечером 17 августа в Горкинско-Ометьевском лесу откроется площадка для выгула и дрессировки собак. На территории общей площадью более 2 тысяч квадратных метров установлены тренировочный комплекс и специальное напольное покрытие, обустроен навес от дождя и солнца, и сделано ограждение территории. Для хозяев животных на площадке предусмотрена беседка со скамейками и фонарями для вечерних прогулок.
Напомним, что создание площадки для собак в Горкинско-Ометьевском лесу обсуждалось с местными жителями, которые с самого начала принимали активное участие в разработке проекта лесопарка.
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