В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:20 2018-08-17T09:20:09+03:00

Мальчик попал в аварию на пешеходном переходе Фото: Из материалов пресс-службы

При пересечении дороги школьник не спешился, а решил просто проехать по переходу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа, в четверг, в 14.25 на улице Карбышева в Приволжском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки "Субару" напротив дома №47 не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе "зебра", и совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Школьник и сам нарушил правила дорожного движения - он не спешился при попытке пересечь дорогу.

- В результате наезда ребенок получил травмы тела и конечностей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В момент аварии школьник находился на улице без соповождения взрослых.

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