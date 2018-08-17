2018-08-17T09:20:09+03:00
Происшествия

В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста на "зебре"

При пересечении дороги школьник не спешился, а решил просто проехать по переходу
Лика ИСАЕВА
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Мальчик попал в аварию на пешеходном переходеМальчик попал в аварию на пешеходном переходеФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа, в четверг, в 14.25 на улице Карбышева в Приволжском районе столицы Татарстана.

По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки "Субару" напротив дома №47 не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе "зебра", и совершил наезд на 12-летнего велосипедиста. Школьник и сам нарушил правила дорожного движения - он не спешился при попытке пересечь дорогу.

- В результате наезда ребенок получил травмы тела и конечностей, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - В момент аварии школьник находился на улице без соповождения взрослых.

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