В Свияжске пройдет премьерный показ уличной оперы «Красный сад»

СЕГОДНЯ 14:47 2018-08-17T14:47:58+03:00

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В выходные, 18 и 19 августа, в 19.00 состоятся премьерные показы уличной оперы «Красный сад». Это вторая часть в трилогии опер Александра Маноцкова. Композитор создал их в Свияжске.

Перед премьерой с 17.00 до 18.00 зрителям покажут первую часть - «Сны Иакова, или Страшно место». Премьера этой части состоялась год назад, в августе 2017 года, в Свияжске. Она была написана и поставлена как «камерная опера на открытом воздухе».

Опера «Красный сад» - уличное действо, где все вокалисты снабжены мегафонами, а к составу исполнителей «Снов Иакова» присоединяется струнный квартет с электроинструментами, сообщает министерство культуры Татарстана.

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