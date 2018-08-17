В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Гоголь. Страшная месть"

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-17T13:33:23+03:00

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30 августа в российских кинотеатрах состоится премьера завершающей трилогии картины Егора Баранова "Гоголь". Третья часть - "Страшная месть", ожидается зрителями с большим нетерпением, и для казанцев сделали исключение - они смогут насладиться этим фильмом уже 23 августа. В этот день состоится предпремьерный показ картины.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза.

Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый.