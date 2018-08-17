2018-08-17T11:02:05+03:00
Происшествия

В Татарстане ветфельдшер выдавал "липовые" справки на тонны мяса

Такой версии придерживаются в следственном комитете республики
Лика ИСАЕВА
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Ветврач выдавал "липовые" справки на говядинуВетврач выдавал "липовые" справки на говядинуФото: Лика ИСАЕВА
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Уголовное дело в отношении ветеринарного фельдшера Кармалинского ветеринарного пункта Нижнекамского района 44-летнего Николая Паршунина и главы крестьянского хозяйства 44-летней Людмилы Сальлевой завершено и передано в суд. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений "Получение взятки", "Служебный подлог", "Посредничество во взяточничестве".

По версии следствия, в апреле одна из предпринимательниц Нижнекамского района обратилась к Сальлевой с просьбой. Ей надо было получить ветсправки об отсутствие заболеваний в парти говядины для продажи, но не проводить ветеринарно-санитарные экспертизы мяса и предубойного осмотра.

Сальлева пообещала помочь за 60 тысяч рублей. 10 тысяч она отдали Паршунину за эти справки, а остальное забрала себе.

Но когда за новую партию 18 справок на 4,5 тонны говядины Сальлева потребовала еще 30 тысяч рублей, предпринимательница сообщила в правоохранительные органы. Обоих злоумышленников задержали. Свою вину они признали полностью.

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