В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Альфа"

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-17T16:06:55+03:00

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Российская премьера американского доисторического фильма режиссера Альберта Хьюза состоится 23 августа. Но жители Казани смогут увидеть фильм о приключениях охотника эпохи Верхнего палеолита на сутки раньше, 22 августа.

20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет.

Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.