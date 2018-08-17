В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Альфа"
Российская премьера американского доисторического фильма режиссера Альберта Хьюза состоится 23 августа. Но жители Казани смогут увидеть фильм о приключениях охотника эпохи Верхнего палеолита на сутки раньше, 22 августа.
20 000 лет назад Земля была холодным и неуютным местом, в котором смерть подстерегала человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, удалось ли загнать добычу или нет.
Молодой охотник из племени, которое по уровню жизни и культуры было одним из самых развитых на планете, оказывается один на один с враждебным миром, полным смертельных опасностей. Ему предстоит заглянуть в лицо своим страхам и найти дорогу домой. И возможно, от исхода его путешествия зависит судьба всего человечества.