В Чувашии второклассница отказалась дойти до "зебры" и попала под машину

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-17T10:08:55+03:00

С места наезда на ребенка Фото: МЧС по Чувашии

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ДТП произошло в селе Шемурша на улице Ленина 15 августа в 12.00 возле дома №31. По предварительным данным, семилетняя девочка, ученица второго класса местной школы, решила перейти дорогу вне пешеходного перехода. "Зебра" была совсем рядом, но школьница не стала идти до нее, чтобы безопасно перейти дорогу.

Для этого она выбрала другой участок проезжей части. В итоге автомобиль "Шевроле Авео", которым управлял 49-летний местный житель, сбил ребенка.

Девочка получила травмы головы и доставлена в местную больницу. В приемном покое оказался и водитель - у него были взяты анализы на предмет присутсвия в крови алгоголя. Обстоятельства ДТП выясняются.

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