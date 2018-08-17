2018-08-17T08:36:54+03:00
Общество

Кинологи Росгвардии Татарстана стали призерами окружных состязаний

Сразу две команды из республики стояли на пьедестале почета
Лика ИСАЕВА
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Во время соревнованийВо время соревнованийФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В Перми прошел Чемпионат по служебному многоборью среди кинологов территориальных органов и воинских частей Приволжского округа ВНГ России. Среди полусотни специалистов были и сотрудники Росгвардии Татарстана.

Соревнования проходили в течении 10 суток, и за это время росгвардейцы со служебными собаками соревновались в различных дисциплинах: оба напарника должны были преодолеть полосу препятствий, задержать и отконвоировать условного преступника, взять след и найти человека по оставленной вещи, определить в помещении, в автомобиле и на местности, где спрятан муляж взрывного устройства.

На первом месте оказались росгвардейцы Кировского соединения ВНГ РФ.

Второе место завоевала команда ОМОН Росгвардии Татарстана. Третье место досталось их коллегам из казанского отряда специального назначения «Барс».

В личном зачете в дисциплине «минно-разыскной зачет» татарстанцы завоевали второе место и третье место.

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