В Чувашии иномарка влетела под МАЗ-манипулятор, погибла пассажирка

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-17T08:08:46+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и ГИБДД МВД республики

Изменить размер текста: A A

Авария с участием иномарки "Фольскваген Пассат" и МАЗа-манипулятора произошла в Чебоксарском районе республики возле деревни Большие Карачуры в четверг, 16 августа, в 0.50. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки на большой скорости во время движения врезался в идущий впереди МАЗ.

"Фольскваген" практически полностью ушел под манипулятор.

Смертельные травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась на месте. Также получили травмы различной степени тяжести водитель и второй пассажир "Фольсквагена".

На месте работали сотрудники ГИБДД МВД и МЧС Чувашии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города-2018 в Нижнекамске отметят без спиртного, зато с «Пиццей» (подробности)

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»