2018-08-17T08:08:46+03:00
Происшествия

В Чувашии иномарка влетела под МАЗ-манипулятор, погибла пассажирка

На месте ДТП работали сотрудники МЧС и ГИБДД МВД республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием иномарки "Фольскваген Пассат" и МАЗа-манипулятора произошла в Чебоксарском районе республики возле деревни Большие Карачуры в четверг, 16 августа, в 0.50. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки на большой скорости во время движения врезался в идущий впереди МАЗ.

"Фольскваген" практически полностью ушел под манипулятор.

Смертельные травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась на месте. Также получили травмы различной степени тяжести водитель и второй пассажир "Фольсквагена".

На месте работали сотрудники ГИБДД МВД и МЧС Чувашии.

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