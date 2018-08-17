В Чувашии иномарка влетела под МАЗ-манипулятор, погибла пассажирка
Авария с участием иномарки "Фольскваген Пассат" и МАЗа-манипулятора произошла в Чебоксарском районе республики возле деревни Большие Карачуры в четверг, 16 августа, в 0.50. По предварительным данным, 29-летний водитель иномарки на большой скорости во время движения врезался в идущий впереди МАЗ.
"Фольскваген" практически полностью ушел под манипулятор.
Смертельные травмы получила 17-летняя пассажирка иномарки. Она скончалась на месте. Также получили травмы различной степени тяжести водитель и второй пассажир "Фольсквагена".
На месте работали сотрудники ГИБДД МВД и МЧС Чувашии.
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