Эксперт КФУ: с 17 августа в Татарстан придет похолодание

СЕГОДНЯ 19:12 2018-08-16T19:12:56+03:00

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По заверениям завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева, с этой пятницы в Татарстане ожидается значительное похолодание, по сравнению с существовавшими температурами. Так, днем падение до +21-+22 градусов, а ночью до +11.

- Лето продолжается, температура находится в пределах нормы. До следующей среды погода будет определяться циклоном, центр которого находится северо-восточнее Казани и связанными с ним фронтальными зонами, поэтому будет неустойчивой. В отдельных местах это может вызвать ливни, грозы, шквалы, - цитирует профессора пресс-служба КФУ.

При этом Юрий Переведенцев не исключает того, что в Татарстан может еще вернуться жара. Например, в прошлом году 13 сентября днем температура воздуха достигла отметки в +26 градусов.

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