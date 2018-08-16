ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области

СЕГОДНЯ 18:32 2018-08-16T18:32:34+03:00

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За шесть месяцев 2018 года ВТБ в Ульяновской области выдал жителям региона кредитов на сумму 3,3 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. На 1 июля портфель кредитов физлицам банка в регионе достиг 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 19%.

В структуре портфеля более половины приходится на долю ипотечного кредитования – 6,6 млрд рублей, рост по данному направлению с начала года составил 21%. За отчетный период банк выдал 1,3 млрд рублей ипотечных кредитов, это на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портфель кредитов наличными на отчетную дату достиг 4,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20%. Объем выдач в данном сегменте по итогам шести месяцев составил 1,9 млрд рублей, что более чем на 70% превышает показатель за первое полугодие 2017 года.

Положительную динамику показал бизнес банка и в сегменте автокредитования. За шесть месяцев текущего года на покупку автомобилей ВТБ выдал 550 кредитов на общую сумму 241 млн рублей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3%. Портфель автокредитов по состоянию на 1 июля достиг 739 млн рублей, рост с начала года – 2,5%.

Портфель депозитов и средств на текущих счетах физических лиц по итогам отчетного периода составил 7,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 38%. За шесть месяцев жители области разместили в ВТБ 826 млн рублей своих накоплений – это практически в два раза больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года

- По итогам первого полугодия мы продемонстрировали рост по всем ключевым показателям. Основным драйвером роста стало ипотечное кредитования. С начала года процентные ставки существенно снизились, благодаря чему на рынке сложились наиболее выгодные условия для покупки недвижимости. Только за первые полгода почти тысяча семей области с нашей поддержкой улучшили свои жилищные условия, это почти на 40% выше показателя за аналогичный период прошлого года, - прокомментировал руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в Ульяновской области Игорь Костюник.