2018-08-16T18:41:32+03:00
Происшествия

ДТП на трассе Татарстана: четыре человека погибли на месте аварии

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В этот четверг, 16 августа, в Татарстане в одной аварии погибли сразу четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.50 на 4 километре республиканской дороги «Сабы-Лесхоз».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Ларгус» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой «Шевроле Эпика».

В результате этой аварии от полученных травм на месте скончались: мужчина находившейся за рулем отечественной легковушки, два его пассажира, а также водитель «Шевроле Эпика».

ДТП на трассе Татарстана: четыре человека погибли на месте аварии.соцсети

- На месте работают спецслужбы. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщают в МВД Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чебоксарах в ДТП с иномаркой велосипедиста подбросило вверх на несколько метров: мужчина скончался (подробности)

В Татарстане сестра убитой 9-летней девочки о приемной семье: С телятами на ферме обращались нежнее, чем с нами (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Казани 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки
Эксперт КФУ: с 17 августа в Татарстан придет похолодание
Из Казани можно будет улететь в Париж, Мюнхен и Тегеран без пересадок
ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области
В День Города-2018 в Нижнекамске пройдет кулинарный фестиваль и парад собак
В Казани родились Антипий, Макарий и Сюмбель
В центре Казани на тротуар опрокинулся груженый КАМАЗ
Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки
В Казани на Курбан-байрам-2018 часть автобусов и троллейбусов выйдет на маршрут в 3.30
В Казани волонтеры собрали более 40 мешков мусора на берегу Волги
В Татарстане тело дворника нашли в детском саду
Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»
В ДТП с фурой в Татарстане на трассу разлился клей: шесть человек пострадали
В татарстанском автограде размытую дождями набережную закрыли на две недели
В Татарстане проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 школы
На территории бывшего комбината «Здоровье» могут появиться сауны, гостиницы, рынки и паркинг
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки