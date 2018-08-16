СЕГОДНЯ 18:08 2018-08-16T18:41:32+03:00

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В этот четверг, 16 августа, в Татарстане в одной аварии погибли сразу четыре человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15.50 на 4 километре республиканской дороги «Сабы-Лесхоз».

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Ларгус» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой «Шевроле Эпика».

В результате этой аварии от полученных травм на месте скончались: мужчина находившейся за рулем отечественной легковушки, два его пассажира, а также водитель «Шевроле Эпика».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/664651" frameborder="0"></iframe> ДТП на трассе Татарстана: четыре человека погибли на месте аварии.соцсети

- На месте работают спецслужбы. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщают в МВД Татарстана.

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