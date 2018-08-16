Из Казани можно будет улететь в Париж, Мюнхен и Тегеран без пересадок
Уже в 2019 году из Казани можно будет долететь до Парижа, Мюнхена и Тегерана прямым рейсом. Пассажирам больше не придется делать пересадки и терять свое такое драгоценное в пути время.
Полеты будет осуществлять татарстанская авиакомпания. Об этом на брифинге в кабинете министров республики рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова
Известно, что свой опыт международных перелетов компания открыла еще 16 июня рейсами в Батуми.
Помимо этого, уже осенью у жителей Казани появится возможность долететь без пересадок до Астрахани и Красноярска.
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