2018-08-16T18:47:59+03:00
Туризм

Из Казани можно будет улететь в Париж, Мюнхен и Тегеран без пересадок

С начала следующего года полеты будет осуществлять авиакомпания из Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
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А осенью у жителей Казани появится возможность долететь без пересадок до Астрахани и КрасноярскаА осенью у жителей Казани появится возможность долететь без пересадок до Астрахани и КрасноярскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уже в 2019 году из Казани можно будет долететь до Парижа, Мюнхена и Тегерана прямым рейсом. Пассажирам больше не придется делать пересадки и терять свое такое драгоценное в пути время.

Полеты будет осуществлять татарстанская авиакомпания. Об этом на брифинге в кабинете министров республики рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова

Известно, что свой опыт международных перелетов компания открыла еще 16 июня рейсами в Батуми.

Помимо этого, уже осенью у жителей Казани появится возможность долететь без пересадок до Астрахани и Красноярска.

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