2018-08-16T17:17:58+03:00
Общество

В Казани родились Антипий, Макарий и Сюмбель

На сей раз на неделе мальчики рождались чаще девочек
Владимир КРУПСКИЙ
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За неделю родились 492 ребенка.За неделю родились 492 ребенка.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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За прошедшую неделю в Казани на свет появились 492 малыша. Мальчики на сей раз рождались чаще днвочек - 254 против 238.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самой зрелой – 43 года, самого юного отца – 21 год, самого зрелого – 48 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 700 граммов, а максимальный – 5010 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Матвей, Ранель, Ясмина, Азалия, Амелия, Тамерлан, Илья, Мирон, Алиса. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Дан, Лерика, Медина, Джамиля, Лидия, Марина, Демид, Фаттах, Антипий, Макарий, Зинира, Сюмбель.

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