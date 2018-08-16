В центре Казани на тротуар опрокинулся груженый КАМАЗ

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-16T17:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 16 августа на улице Яхина водитель грузовика КАМАЗ не справился с управлением и опрокинулся на тротуар, где шли пешеходы. Поворачивая с улицы Гаяза Исхаки в сторону железнодорожного вокзала, водитель, доверху груженой щебнем, машины не рассчитал поворот на главной дороге и опрокинулся на бок. Камни вылетели на тротуар, к счастью прохожие в это время находились в нескольких метрах от места происшествия.

- Нам этом перекрестке есть яма, которую приходится объезжать, - делится очевидец в соцсетях. – Водитель хотел ее объехать и резко вывернул руль, в итоге КАМАЗ опрокинулся.

- Несколько камней долетели до пожилой женщины, она упала, но смогла встать и пойти дальше - также пишут в социальных сетях очевидцы.

По предварительным данным, сам водитель, перевозивший щебень для ремонта асфальта не пострадал.