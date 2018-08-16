2018-08-16T16:40:20+03:00
Экономика

Торговый оборот приложения «ВТБ Мои Инвестиции» превысил 5 млрд рублей в сутки

Поделиться:
Изменить размер текста:

Ежедневный торговый оборот в рамках приложения «ВТБ Мои Инвестиции», запущенного в июне 2018 года, превысил 5 млрд рублей. Всего торговые операции на финансовых рынках с его помощью совершают более 12 тысяч клиентов, что является одним из лучших показателей на рынке.

Наибольшим интересом у пользователей, установивших приложение, пользуется новый сервис «Робоэдвайзор» и его опция ребалансировки портфеля. Рекомендации помогают клиенту самостоятельно сформировать портфель из наиболее подходящих для инвестирования активов. В случае отклонения показателей от рекомендуемых параметров клиент получает уведомление с рекомендациями сервиса ребалансировки портфеля.

- Количество пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» стремительно растет, по данному показателю мы вошли в число лидеров рынка всего за 2,5 месяца. С помощью нашего приложения тысячи розничных клиентов совершают операции на фондовом, валютном и срочном рынках, отслеживают изменения котировок инструментов и пользуются эксклюзивной профессиональной аналитикой, - комментирует руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — глава ВТБ Капитал Инвестиций Владимир Потапов.

ВТБ продолжает улучшать функционал приложения, в ближайших планах – добавление новых продуктов и повышение удобства его использования для клиентов с любым опытом инвестирования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Казани 17 и 19 августа перекроют движение из-за музыки
Эксперт КФУ: с 17 августа в Татарстан придет похолодание
Из Казани можно будет улететь в Париж, Мюнхен и Тегеран без пересадок
ВТБ в 1,5 раза увеличил объемы кредитования населения Ульяновской области
ДТП на трассе Татарстана: четыре человека погибли на месте аварии
В День Города-2018 в Нижнекамске пройдет кулинарный фестиваль и парад собак
В Казани родились Антипий, Макарий и Сюмбель
В центре Казани на тротуар опрокинулся груженый КАМАЗ
В Казани на Курбан-байрам-2018 часть автобусов и троллейбусов выйдет на маршрут в 3.30
В Казани волонтеры собрали более 40 мешков мусора на берегу Волги
В Татарстане тело дворника нашли в детском саду
Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»
В ДТП с фурой в Татарстане на трассу разлился клей: шесть человек пострадали
В татарстанском автограде размытую дождями набережную закрыли на две недели
В Татарстане проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 школы
На территории бывшего комбината «Здоровье» могут появиться сауны, гостиницы, рынки и паркинг
ВТБ провел более 3 тысяч сделок с помощью электронной регистрации ипотеки