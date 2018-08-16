В Казани на Курбан-байрам-2018 часть автобусов и троллейбусов выйдет на маршрут в 3.30

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-16T16:38:14+03:00

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Курбан-байрам в республике традиционно является выходным днем. Вот и весь общественный транспорт в этот праздник для мусульман ходит по соответствующему графику. Тем нем менее, в Казани 21 августа, в этом году Курбан-байрам отмечается во вторник, часть автобусов и троллейбусов выйдет на маршрут раньше обычного - в 3.30.

Это сделано для того, чтобы верующие смогли успеть в мечети на праздничную молитву вовремя.

Речь идет об таких автобусных маршрутах, как №№1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 74, 75, 91; и троллейбусных - №№1, 2 и 12. Сообщили в комитете по транспорту Исполкома Казани.

Отметим, что праздничный вагаз в городских мечетях начнется в 4.30, а гает-намаз – в 5.00. А для тех, кто решит воспользоваться в этот день личным транспортом парковки 21 августа будут бесплатными.

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