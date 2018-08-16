Открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников «Изучи интернет - управляй им»

СЕГОДНЯ 15:44 2018-08-16T15:44:44+03:00

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ПАО «Ростелеком» и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ объявляют о старте регистрации на VII Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников «Изучи интернет – управляй им». Регистрация открыта до 5 ноября 2018 года.

К участию в Чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды.

Соревнования начнутся 6 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале Чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из пяти наборов заданий. Задания – интерактивные (аркады, викторины, кроссворды, паззлы и проч.) и обладают разной степенью сложности. При этом состав турнира будет сформирован случайным способом для каждого игрока индивидуально.

Чемпионат 2018 года охватит несколько тем - главные тренды развития современных информационных технологий: робототехника, искусственный интеллект, интернет вещей, технология блокчейн, виртуальная и дополненная реальность, телемедицина и кибербезопасность. Подготовка по этим темам пройдет на официальных страницах Чемпионата в Facebook и «ВКонтакте» в сентябре-октябре 2018 года.

По традиции для тех, кто планирует побить все рекорды или улучшить свой счет в Чемпионате, организаторы подготовили 2 дополнительных задания - провести тренировочный онлайн-турнир «Изучи интернет – управляй им» в школе или опубликовать новости о проведении Чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

- Подробная информация о Чемпионате (правила, сроки, бонусы)

- Регистрация участников

Участие в VII Чемпионате - это возможность проверить и одновременно с этим «подтянуть» свои знания, соревнуясь с сильными, подкованными в области интернет-технологий соперниками. Это возможность поставить рекорд и, как следствие, получить звание Чемпиона и ценные призы от организаторов. Призерам Чемпионата организаторы подготовят рекомендательные письма в вузы, которые могут пригодиться при поступлении на профильные специальности.

Победители будут награждены ноутбуками-трансформерами, серебряные призеры – смартфонами, а обладатели бронзы – умными часами.

Организаторы Чемпионата: Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком» при поддержке Российской Ассоциации электронных коммуникаций.

Партнеры Чемпионата: «Лаборатория Касперского», EligoVision, Ассоциация интернета вещей и «Школа Новых Технологий»

Часто задаваемые вопросы о Чемпионате

Обратная связь с организаторами

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Чемпионат является частью социально-просветительского проекта «Изучи интернет - управляй им!», главная цель которого – повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.

Основа проекта – образовательный портал «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, принципах работы ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети и т.д. Для проверки и закрепления полученных знаний все желающие могут принимать участие в онлайн-викторине или скачать бесплатное мобильное приложение с тестами.

Ежегодно участниками онлайн-чемпионата становятся порядка 15 тысяч школьников со всей России.

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Об АНО «Координационный центр национального домена сети интернет»: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Координационный центр национального домена сети Интернет» (сокращенное название — Координационный центр доменов RU/РФ) — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ. Выполняет функции национальной регистратуры. Создан в 2001 году для выработки правил регистрации доменных имен в национальных доменах, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских национальных доменов.

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превышает 1,0 млн.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.