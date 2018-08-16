2018-08-16T15:28:26+03:00
Происшествия

В ДТП с фурой в Татарстане на трассу разлился клей: шесть человек пострадали

В числе получивших травмы двое детей [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: МЧС РТФото: МЧС РТ
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15 августа в 18:00 на экстренный номер 112 пришло сообщение о крупной аварии на 757 километре трассы М-7 Волга. Перед мостом через реку Свияга вблизи деревни Исаково произошло столкновение сразу трех легковых автомобилей «Лада Гранта», «Лада Веста», «Рено Логан» и грузовой фуры «Скания».

Фото: МЧС РТ

Фото: МЧС РТ

Прибывшие спасатели пожарно-спастельной части отключили аккумуляторы у автомашин и оказали психологическую помощь шести пострадавшим, среди которых были два ребенка. Детей сразу отправили в Республиканскую клиническую больницу. Зафиксировав ушибы и ссадины их отпустили домой.

Помимо этого, в результате ДТП из полуприцепа фуры на дорогу вылилась пенная жидкость - производственный клей и моющее средства.

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