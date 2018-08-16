В татарстанском автограде размытую дождями набережную закрыли на две недели

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-16T14:51:20+03:00

Провал там образовался из-за старых ливневок, которым более 30 лет

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На набережной Табеева из-за прошедших дождей размыло грунт и там образовался нешуточный провал.

Напомним, эта яма в Набережных Челнах для пользователей социальных сетей стала настоящим мемом.

А уже в этот четверг первый зам руководителя Исполкома города Илья Зуев заявил журналистам, что сейчас место провала оцеплено, идут восстановительные работы и, что во произошедшем виновата пришедшая в негодность ливневка, которой уже более 30 лет.

По словам чиновника, пострадавший участок набережной будет закрыт для горожан в течение ближайших двух недель. Именно столько должны продлиться ремонтные работы.

Кроме того, было проведено тщательное обследование территории. Оно выявило - риска дальнейшего обрушения на участке нет. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

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