2018-08-16T16:23:00+03:00
Общество

В Казани волонтеры собрали более 40 мешков мусора на берегу Волги

Они навели порядок на территории Адмиралтейской слободы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: eco.tatarstan.ruФото: eco.tatarstan.ru
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Более 30 волонтеров из Казани, Москвы и республик Кавказа стали участниками экологической акции в рамках волонтерского проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает». Волонтерам помогали сотрудники республиканского министерства экологии и природных ресурсов, а также министерства по делам молодежи Татарстана.

Рано утром они начали очистку прибрежной зоны Волги в Адмиралтейской слободе. Общими усилиями собрали более 40 мешков мусора. По словам сотрудников министерства экологии - берег обильно усыпан мусором, которые оставили там отдыхающие. Это и пластиковые тары, и стеклянные бутылки, и бытовые отходы.

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