В Татарстане тело дворника нашли в детском саду

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-16T15:54:23+03:00

Труп пролежал более трех часов, пока его заметили

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15 августа в 11:00 в одном из детских садов Набережных Челнов обнаружили тело мужчины. В поселке ЗЯБ труп первыми увидели сотрудники дошкольного учреждения. Они доложили о случившемся заместителю заведующей. Та в свою очередь вызвала полицию. Как оказалось позднее – погибший работал дворником в том самом детском саду.

Рано утром он пришел на работу и как обычно отправился в подсобное помещение за инвентарем, где и скончался. Отмечается, что мужчина несколько месяцев не дожил до своего 70-летнего юбилея.

По словам медиков, труп мужчины пролежал в подсобном помещении более трех часов. Причина смерти работника детского учреждения станет известна после вскрытия.

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