На территории бывшего комбината «Здоровье» могут появиться сауны, гостиницы, рынки и паркинг

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-16T14:06:53+03:00

Городские власти опубликовали постановление о межевании площадки на улице Право-Булачная

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Согласно документу Исполкома Казани, территория, где находился снесенный комбинат «Здоровье», будет поделена на два участка площадью 11 234 кв метров и 4 142 кв метра. Первому присвоен адрес улица Островского, д.28, а второму – улица Островского, д.26.

При этом на самом большом участке, в частности, разрешено строить: магазины, торговые центры, продовольственные рынки, объекты общепита, гостиницы, бани и сауны, а также объекты здравоохранения.

А на наименьшем из двух участков установлена так называемая зона ДКИ - зона коммерческого ядра центра города с ограничениями в плане охраны памятников истории и культуры.

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