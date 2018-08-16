В Казани до 10 сентября перекроют движение по Дорожному переулку

СЕГОДНЯ 13:36 2018-08-16T13:36:16+03:00

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Лето на исходе, как и теплая погода, на горизонте маячит осень с дождями и холодом. Так, что казанским коммунальщикам надо использовать последние солнечные дни по полной, чтобы завершить намеченное в плане благоустройства столицы Татарстана. Правда, при этом неизменно страдают автомобилисты – из-за проводимых работ в городе перекрывают движение по ряду улиц.

Так, в этот раз с 20 августа в Казани проезд транспорта будет запрещен по Дорожному переулку. Там займутся прокладкой водопровода и канализации. В связи с этими работами ограничение на движение транспорта по участку около дома №3 и в месте пересечения с проспектом Победы будет действовать вплоть до 10 сентября. Сообщает комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета города.

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