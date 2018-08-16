2018-08-16T17:54:25+03:00
Общество

В День Города-2018 в Нижнекамске пройдет кулинарный фестиваль и парад собак

Пришедшие на праздник не только вкусно поедят, но и увидят самые редкие породы четвероногих
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: poisk-druga.ruФото: poisk-druga.ru
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30 августа Нижнекамск отметит День Республики и День города-2018. По проспекту Мира пройдет традиционный парад. В этом году его пополнит колонна собаководов города. Жители увидят самые редкие породы собак, которые живут в Нижнекамске. В парке Нефтехимиков состоится кинопоказ. Зрители представят долгожданную картину, снятую в Нижнекамске - фильм «Урюк и Курага».

В кулинарном же фестивале примут участие 14 ресторанов города - кульминацией праздника станет одновременное приготовление одним поваром сразу 40 бургеров. В финале праздника высткпит группа «Пицца» и состоится праздничный салют.

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