В Набережных Челнах суд постановил снести колесо обозрения
Набережночелнинский городской суд поддержал иск прокоратуры города и признал аттракцион "Колесо обозрения" незаконной постройкой. Его решено снести.
Проблемы у развлекательного объекта в парке Победы начались после того, как в результате проверки надзорным органом выяснились детали появления этого аттракциона. Прежде всего, выделение земли под него, разрешения на строительство и документы на введение объекта в эксплуатацию были выданы с нарушением. Например, земля не предназначена для развлекательных центров.
Прокуратура предлагала решить вопрос с демонтажом колеса обозрения добровольно, но, не получив ответа, вынуждена была обратиться суд.
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