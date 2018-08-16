В Набережных Челнах суд постановил снести колесо обозрения

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-16T12:54:25+03:00

Прокуратура предлагала решить вопрос с демонтажом колеса обозрения добровольно, но, не получив ответа, вынуждена была обратиться суд. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Набережночелнинский городской суд поддержал иск прокоратуры города и признал аттракцион "Колесо обозрения" незаконной постройкой. Его решено снести.

Проблемы у развлекательного объекта в парке Победы начались после того, как в результате проверки надзорным органом выяснились детали появления этого аттракциона. Прежде всего, выделение земли под него, разрешения на строительство и документы на введение объекта в эксплуатацию были выданы с нарушением. Например, земля не предназначена для развлекательных центров.

Прокуратура предлагала решить вопрос с демонтажом колеса обозрения добровольно, но, не получив ответа, вынуждена была обратиться суд.

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