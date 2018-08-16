На Казанском авиационном заводе состоялась выкатка самолета с искусственным интеллектом ТУ-22М3М

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-16T12:29:51+03:00

Строительство глубоко модернизированного самолета закончилось еще в начале августа

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Утром 16 августа на Казанском авиационном заводе состоялась выкатка ракетоносца-бомбардировщика ТУ-22М3М, строительство которого было завершено в начале месяца.

Самолет торжественно выкатили из ангара под гимн завода и продемонстрировали собравшейся публике. Бомбардировщик обладает искусственным интеллектом.

В ближайшее время сотрудники завода приступят к наземным испытаниям и подготовке самолета к первому полету.

Следующим этапом программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации, которую выполняет Казанский авиационный завод имени Туполева, станет модернизация первой партии самолетов ТУ-22МЗ.

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