Жителя Чувашии, который пытался вырезать целую семью двумя ножами, приговорили к психушке

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-16T12:01:09+03:00

Раненная им женщина смогла сбежать к соседям, которым перед тем, как потерять, сознание, она сообщила о нападении и о том, что узнала убийцу в лицо. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один мужчина убит, его брат сумел отбиться, а жена погибшего была ранена

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63-летнему жителю Чебоксар инкриминировали убийство и покушение на него.

Вечером 28 декабря 2017 года мужчина приехал в родительский дом в деревне Кивсерт-Янишево Вурнарского района.

А ночью он отправился в соседнюю деревню Вурман-Кибеки. Там он залез в один из домов и, орудуя двумя ножами, зарезал 54-летнего хозяина. После напал на его 52-летнюю жену. Но раненной женщине удалось сбежать к соседям. Перед тем как потерять сознание, она успела сообщить о нападении и о том, что узнала убийцу.

В это время чебоксарец с теми самыми двумя ножами залез в соседний дом, где попытался зарезать брата убитого им мужчины. Но тот смог отбиться от нападавшего. В итоге обвиняемый сбежал, а после вернулся в Чебоксары, где и был задержан.

- Как показала экспертиза мужчина из-за психического расстройства не мог, да и не может осознавать опасность своих действий, а также руководить ими. Верховный суд Чувашии признал его невменяемым и приговорил к принудительному лечению, - сообщает СУ СКР Чувашии.

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