Рухнувший в Набережных Челнах поезд до сих пор лежит в канаве

СЕГОДНЯ 13:15 2018-08-16T13:15:31+03:00

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Поднять упавший состав может только специальный кран, грузоподъемностью 160 тонн. Он в ближайшее время должен приехать из Нижнекамска. Именно там нашли фирму, которая сможет произвести необходимые работы по поднятию многотонного прицепа.

Представители фирмы уже исследовали место, где произошло происшествие и приступили к укреплению грунта для дальнейшей установки крана. Убытки, причиненные аварией будут подсчитаны только после восстановления поезда, а это случится не раньше чем через три месяца.

Напомним, из-за размытия насыпи при переезде через реку Челнинка состав груженый цементом поезд завалился набок. Рабочие до сих пор выгружают цемент из вагонов. Расследование введет Камская транспортная прокуратура. Итоги расследования станут известны на следующей неделе.

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