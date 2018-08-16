В Татарстане проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 школы

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-16T14:34:08+03:00

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На очередном плановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Татарстана сообщили о том, что из 1727 школ на данный момент проверены уже 914.

Из них проблемы с пожарной безопасностью имеют 23 учебных заведения. В этот список попали 12 школ в Буинском районе, 9 школ в Высокогорском, по одной в Алексеевском и Рыбно-Слободском районах.

На заседании присутствовал вице-премьер Рустам Нигматуллин, который обязал глав миниципалитетов закончить проверку оставшихся школ не позже 27 августа.

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