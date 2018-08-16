В Казани прошел рейд Госавтоинспекции по автобусам

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-16T11:43:25+03:00

В отношении водителей составили восемь административных протоколов за нарушения ПДД

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В Казани сотрудники Госавтоинспекции города провели рейд "Тоннель", во время которого провели сплошные проверки автобусов.

В "засаду" попали 23 автобуса, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам.

Общественный транспорт тщательно осматривали, при выявлении неполадок автобусы рисковали оказаться на спецстоянке.

В отношении восьми водителей составлены административные протоколы по статьям . "Управление транспортным средством при наличии неисправностей".

Также были проверены документы водителей и состояние их здоровья.

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