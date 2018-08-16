В Казани прошел рейд Госавтоинспекции по автобусам
В Казани сотрудники Госавтоинспекции города провели рейд "Тоннель", во время которого провели сплошные проверки автобусов.
В "засаду" попали 23 автобуса, осуществляющих пассажирские перевозки по регулярным маршрутам.
Общественный транспорт тщательно осматривали, при выявлении неполадок автобусы рисковали оказаться на спецстоянке.
В отношении восьми водителей составлены административные протоколы по статьям . "Управление транспортным средством при наличии неисправностей".
Также были проверены документы водителей и состояние их здоровья.
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