Жителей Казани 16 августа ждет гроза и сильный ветер
В этот четверг, 16 августа, жителей Казани ждет дождь с грозой, локально град и усиление юго-западного ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 25 до 27 градусов выше нуля. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.
По республике скорость ветра с прорывами будет достигать 17 м/с, а при грозе вплоть до 22 м/с, но кратковременно. Ночью с 16 на 17 августа также ожидаются небольшие дожди и до +13 градусов тепла, на западе до +18.
17 августа вероятность осадков составит 10%, а температура воздуха опустится до 23 градусов.
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