2018-08-16T10:37:42+03:00
Общество

В Ульяновской области планируют провести два гей-парада

ЛГБТ-активист Николай Алексеев подал соответствующие заявки в администрации Димитровграда и Новоульяновска
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ульяновской области планируют провести два гей-парада: в Димитровграде и Новоульяновске. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал ЛГБТ-активист Николай Алексеев. Ранее им было подано 250 заявок на проведение подобных митингов в разных городах России. В Ульяновске уже планирорвали провести гей-парад в 2016 году, но тогда от администрации города был получен отказ.

О месте и времени проведения парадов активист пока не говорит.

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